При каком условии можно не носить маску на улице?

"Мы знаем, что людей больше всего беспокоит ношение масок на открытом воздухе. Может быть объявлено об отмене масок на открытом воздухе, если люди будут соблюдать социальную дистанцию".

Как сообщает Day.Az, об этом сказала руководитель департамента по профилактике и контролю заболеваний TƏBIB Ягут Гараева.

Она отметила, что в ближайшее время будут объявлены конкретные решения в связи с масками.