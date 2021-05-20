https://news.day.az/society/1344270.html При каком условии можно не носить маску на улице? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
При каком условии можно не носить маску на улице? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
"Мы знаем, что людей больше всего беспокоит ношение масок на открытом воздухе. Может быть объявлено об отмене масок на открытом воздухе, если люди будут соблюдать социальную дистанцию".
Как сообщает Day.Az, об этом сказала руководитель департамента по профилактике и контролю заболеваний TƏBIB Ягут Гараева.
Она отметила, что в ближайшее время будут объявлены конкретные решения в связи с масками.
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