https://news.day.az/society/1344274.html В Азербайджане разрешат проводить свадьбы? - ответ TƏBIB
В Азербайджане разрешат проводить свадьбы? - ответ TƏBIB
"Некоторые решения будут объявлены в ближайшее время".
Как сообщает Day.Az, об этом заявила заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний TƏBIB Ягут Гараева в программе AzTV "Günə bərabər başlayaq".
Она отметила, что обсуждаются вопросы, связанные с проведением церемоний, торжеств, где наблюдаются массовые скопления людей: "В связи с этим разрабатываются определенные правила".
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