В Азербайджане разрешат проводить свадьбы?

"Некоторые решения будут объявлены в ближайшее время".

Как сообщает Day.Az, об этом заявила заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний TƏBIB Ягут Гараева в программе AzTV "Günə bərabər başlayaq".

Она отметила, что обсуждаются вопросы, связанные с проведением церемоний, торжеств, где наблюдаются массовые скопления людей: "В связи с этим разрабатываются определенные правила".