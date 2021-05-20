На освобожденных территориях Азербайджана создадут муниципалитеты

После полной очистки освобожденных от оккупации территорий Азербайджана от мин и определения границ территории каждого села и населенного пункта в них будут созданы муниципалитеты.

Как передает Day.Az, об этом сказал в четверг Trend глава комитета по аграрной политике Милли Меджлиса (парламент) Таир Рзаев.

По его словам, создание муниципалитетов станет одним из важных мероприятий на освобожденных землях.

"После переселения граждан на эти территории по их инициативе там должны быть созданы муниципалитеты. В соответствии с законодательством, в каждом населенном пункте могут быть созданы муниципалитеты. Создание муниципалитетов, ускоренный процесс переселения, проведение земельной реформы, создание новых территориальных единиц, эффективная работа местного управления на этих территориях имеют очень важное значение", - сказал Рзаев.

Член парламентского комитета по региональным вопросам Кямран Байрамов сказал Trend, что этот вопрос будет регулироваться соответствующим законодательством.

По его словам, организация оптимального управления на освобожденных территориях, создание там муниципалитетов являются необходимостью и частью процесса государственного строительства.

"Этот вопрос регулируется законодательством, а его механизм - законом "О муниципальных землях и территориях". В соответствии с законом, для создания муниципалитетов на освобожденных территориях в первую очередь должна быть проведена работа по определению границ административно-территориальных округов и населенных пунктов. Естественно, в Милли Меджлис должен быть представлен соответствующий законопроект для создания муниципалитетов, после чего парламент примет соответствующий закон. После этого названия новых муниципалитетов будут включены в список и реестр муниципалитетов", - сказал Байрамов.