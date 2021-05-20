https://news.day.az/society/1344399.html Сотрудники МЧС спасли тонувшего на пляже в поселке Новханы - ВИДЕО
Сотрудники МЧС спасли тонувшего на пляже в поселке Новханы - ВИДЕО
МЧС Азербайджана опубликовало статистику аварийно-спасательных операций, осуществленных за минувшие сутки на основании звонков, поступивших на горячую линию 112.
Как передает Day.Az, соответствующими структурами были проведены неотложные мероприятия по 54 случаям возникновения пожаров и четырем фактам пребывания граждан в беспомощном положении.
В общей сложности за минувшие сутки были спасены четыре человека, в том числе гражданин, тонувший в море в поселке Новханы Абшеронского района.
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