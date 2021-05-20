Сотрудники МЧС спасли тонувшего на пляже в поселке Новханы

МЧС Азербайджана опубликовало статистику аварийно-спасательных операций, осуществленных за минувшие сутки на основании звонков, поступивших на горячую линию 112.

Как передает Day.Az, соответствующими структурами были проведены неотложные мероприятия по 54 случаям возникновения пожаров и четырем фактам пребывания граждан в беспомощном положении.

В общей сложности за минувшие сутки были спасены четыре человека, в том числе гражданин, тонувший в море в поселке Новханы Абшеронского района.