Бакинское метро готовится к открытию

Если Оперативный штаб при Кабинете Министров примет решение о возобновлении пассажирских перевозок в Бакинском метрополитене с 1 июня, выполнение этого решения не составит труда.

Как передает Day.Az со ссылкой на marja.az, об этом заявил пресс-секретарь Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.

"В настоящее время ведутся ремонтные работы на станции метро "Эльмляр Академиясы". Но мы завершим эти работы к 1 июня и будем полностью готовы к перевозке пассажиров", - сказал он.