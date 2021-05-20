Конфликт на бакинской дороге: Не уступил дорогу и преследовал

Число дорожных конфликтов в Баку растет так быстро, что пора уже заводить для них отдельную рубрику и выставлять вместе с видео.

Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer, очередной подобный конфликт произошел в Наримановском районе столицы, где водитель автомобиля марки Audi (госномер 10-JJ-557) на нерегулируемом перекрёстке в нарушение правил не уступил дорогу приближающемуся справа автомобилю.

Более того, догнав автомобиль с видеорегистратором, водитель Audi оскорбил его водителя, вместо того чтобы признать, что нарушил правила и решить проблему мирно.