Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины полицейским в Баку

По факту попытки самоубийства полицейского после убийства им женщины в Баку возбуждено уголовное дело, передает Day.Az.

Как сообщила в ответ на запрос АПА руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Гюнай Селимзаде, в связи с указанным фактом в следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК: "На данный момент сотрудники следственного управления и отдела криминалистики Генеральной прокуратуры, а также прокуратуры Ясамальского района находятся на месте происшествия".

Г.Селимзаде добавила, что общественности будет предоставлена дополнительная информация.