https://news.day.az/society/1344409.html Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины полицейским в Баку
Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины полицейским в Баку
По факту попытки самоубийства полицейского после убийства им женщины в Баку возбуждено уголовное дело, передает Day.Az.
Как сообщила в ответ на запрос АПА руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Гюнай Селимзаде, в связи с указанным фактом в следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК: "На данный момент сотрудники следственного управления и отдела криминалистики Генеральной прокуратуры, а также прокуратуры Ясамальского района находятся на месте происшествия".
Г.Селимзаде добавила, что общественности будет предоставлена дополнительная информация.
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