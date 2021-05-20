Необычная кража в Баку на 2 млн. манатов

В Хатаинском районе столицы была совершена кража из квартиры, расположенной на 18 этаже многоэтажного дома.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, неизвестный пробрался в квартиру и похитил 7 тыс. манатов, 3 тыс. долларов, золотые украшения стоимостью 150 тыс. манатов.

Сотрудники Хатаинского районного управления полиции и 37-го отдела полиции провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении указанного преступления - жители столицы Джавид Сулейманов и Ахмед Ахмедов.

В ходе следственных действий было установлено, что Джавид Сулейманов и Ахмед Ахмедов в течение некоторого времени совершили кражи из квартир, расположенных в многоэтажных домах в Насиминском, Ясамальском, Сабаильском, Наримановском и других районах столицы.

Было установлено, что Джавид Сулейманов в 2016 году посещал курсы по подготовке альпинистов в одной из зарубежных стран. Благодаря навыкам, приобретенным на этих курсах, Джавид Сулейманов спускался с крыши многоэтажных домов на балкон квартиры, и через балкон проникал в квартиру и совершал кражу. Когда Джавид Сулейманов совершал кражи, Ахмед Ахмедов находился рядом со зданием и передавал ему информацию о любых подозрительных действиях, происходивших вокруг. В результате краж, совершенных членами банды, потерпевшим был причинен материальный ущерб в размере около 2 млн манатов.

В следственном отделе Хатаинского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по различным статьям Уголовного кодекса. Следствие продолжается.