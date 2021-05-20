В Азербайджане выявлено еще 437 случаев заражения коронавирусом,

В Азербайджане выявлено еще 437 случаев заражения коронавирусом, 893 человека вылечились, 14 человек скончались.

Как передает  Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.