Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 28 411 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 14 079, вторую дозу - 14 332 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 1 891 703, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 1 068 493, вторую дозу получили 823 210 человек.