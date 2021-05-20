Сколько семей получают адресную соцпомощь?

Названо число семей в Азербайджане, получающих государственную адресную социальную помощь.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по состоянию на первое апреля 2021 года адресную государственную социальную помощь получили 279 тысяч членов 66,1 тысячи малообеспеченных семей, а среднемесячный размер на одного члена семьи составил 58,2 маната.

Наряду с этим, 293,6 тысячи лицам из различных категорий назначена пенсия Президента Азербайджана.