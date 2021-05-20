С завтрашнего дня электропоезда Баку - Сумгайыт будут курсировать по новому графику.

Об этом в четверг сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Согласно информации, новый график будет применен с 21 мая в направлении Баку - Пиршаги - Сумгайыт и Баку - Хырдалан - Сумгайыт.

Отмечается, что число поездов было сохранено, однако были внесены изменения в связи со временем отправки некоторых рейсов.