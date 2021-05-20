В освобожденный от оккупации поселок Суговушан подано электричество

В Азербайджане завершились работы по прокладке двухконтурной 35-киловольтной линии электропередачи в освобожденный от оккупации поселок Суговушан, и сегодня в населенный пункт было подано электричество.

Как сообщили в четверг Day.Az в пресс-службе ОАО "Азеришыг", комплексные меры по обеспечению освобожденных от оккупации территорий электричеством продолжаются. В соответствии с указом Президента Ильхама Алиева в рамках проекта "Азеришыг в Карабахе" акционерное общество завершило работы на территории поселка Суговушан.

Отмечается, что в Суговушане, как и на других освобожденных территориях, применяется концепция "Умная сеть".

В поселок из 110/35/6-киловольтной Тертерской подстанции была проложена новая 35-киловольтная линия электропередачи. Двухконтурная 35-киловольтная линия проложена изолированным кабелем.

Использованная на территории Суговушана современная изолированная и защищенная 35-киловольтная линия электроснабжения по сравнению с традиционными линиями электропередачи имеет следующие преимущества:

- в 2,3 раза снижает технические потери;

- в 25-30 раз снижает число аварийных и запланированных отключений;

- в несколько раз снижает вероятность аварии в условиях жесткого климата, в снежную и морозную погоду;

- в 3-5 раз снижает затраты на используемы опоры;

- в 4 раза снижает расходы на эксплуатацию и обслуживание.

Помимо этого, исключается угроза жизни и здоровью населения, что позволяет использовать более чем в 5 раз большую полезную площадь земли на километр защитной зоны линии электропередачи.

В целом, благодаря прокладке в Суговушан 35-киловольтной линии электропередачи было обеспечено повышение надежности сети.

Кроме того, во внутренней сети поселка были восстановлены 0,4-киловольтные воздушные линии электропередачи, были проложены новые SİP-кабели.