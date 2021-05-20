В Азербайджане адвокат обвиняется в присвоении крупной суммы денег
В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении адвоката.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, экс-заведующая юридической консультацией № 1 Алиева Сумбула Магомедали гызы обвиняется в присвоении крупной суммы денежных средств.
Так, С. Алиева, не выплатив в госбюджет, присвоила из доходов адвокатов юридической консультации страховые взносы и средства, подлежащие выплате в Пенсионный фонд.
Сообщается, что ущерб составил более 100 тысяч манатов.
С. Алиевой предъявлено обвинение по статье 179.3.2 (присвоение, причинение ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса.
Потерпевшими по делу признаны государственный Фонд социальной защиты, Налоговая служба при Министерстве экономики, Президиум коллегии адвокатов.
Предварительное расследование уголовного дела в отношении Алиевой завершено и материалы направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.
Уголовное дело передано в производство судьи Эльдара Микаилова.
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