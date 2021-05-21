https://news.day.az/society/1344537.html Вертолет ВВС Азербайджана совершил вынужденную посадку в Турции
Вертолет ВВС Азербайджана совершил вынужденную посадку в Турции
Летевший в турецкий город Конья для участия в международных учениях Anatolian Phoenix-2021 вертолет ВВС Азербайджана совершил вынужденную посадку в городе Гиресун из-за незначительной неисправности.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства обороны, в настоящее время ведутся работы по устранению проблемы с вертолетом, после чего вертолет возобновит полет по маршруту.
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