Трагедия в Сабирабаде

В Сабирабаде произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в городе Сабирабад.

В результате столкновения автомобилей марки "ВАЗ 2106" и "Мерседес" пассажир "Жигулей" - житель Сабирабада Джафаров Джошгун Шабан оглу 1994 года рождения, получил тяжелые травмы и был госпитализирован в Ширванскую городскую больницу.

Спасти жизнь пассажира не удалось. Он скончался на операционном столе. По факту проводится расследование.