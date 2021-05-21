https://news.day.az/society/1344542.html Трагедия в Сабирабаде - есть погибший
Трагедия в Сабирабаде - есть погибший
В Сабирабаде произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в городе Сабирабад.
В результате столкновения автомобилей марки "ВАЗ 2106" и "Мерседес" пассажир "Жигулей" - житель Сабирабада Джафаров Джошгун Шабан оглу 1994 года рождения, получил тяжелые травмы и был госпитализирован в Ширванскую городскую больницу.
Спасти жизнь пассажира не удалось. Он скончался на операционном столе. По факту проводится расследование.
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