В Турции выпущена памятная монета по случаю 880-летия Низами Гянджеви

В Турции выпущена памятная монета по случаю 880-летия великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Отмечается, что по инициативе посольства, Монетный двор Турции выпустил бронзовые памятные монеты, посвященные 880-летию Низами Гянджеви и "Году Низами Гянджеви". На лицевой стороне памятной монеты изображен портрет Низами Гянджеви с надписью "880 лет со дня рождения азербайджанского поэта Низами Гянджеви", а на обратной стороне - мавзолей Низами Гянджеви в Гяндже.

С целью обеспечения реализации проектов, вытекающих из распоряжения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 5 января 2021 года "Об объявлении 2021 года в Азербайджанской Республике Годом Низами Гянджеви", была проведена встреча с руководством монетного двора Турецкой Республики и достигнута договоренность о выпуске памятной монеты с целью увековечения имени Гянджеви.

В сертификате памятной монеты содержится информация о великом азербайджанском поэте и мыслителе Низами Гянджеви.