На кладбище в Хачмазе обнаружены боеприпасы

19 мая сотрудники полиции, несущие службу в селе Урьяноба Хачмазского района, обнаружили на территории кладбища боеприпасы.

Как сообщили Day.Az в МЧС, информация об этом поступила на горячую линию МЧС "112", и на место были привлечены пиротехники Службы спасения особого риска МЧС.

Были обнаружены 1290 патронов калибра 7.62, 134 патрона калибра 5.45, 6 магазинов к автоматам, 70 учебных запалов УЗРГМ, 20 ручных учебных гранат "Ф-1", 4 учебные противотанковые мины "ТМ-62", 7 учебных взрывателей ТМ, 3 противопехотной мины "КОМЗ", 3 бомбы "Терем 7м" и 2 кассеты авиабомбы "Шоаб".

Боеприпасы, предназначенные для учений, были переданы по назначению, 2 бомбы "Шоаб" были перевезены пиротехниками для обезвреживания на специальную территорию Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).