Утверждены кандидатуры на должности судей Бакинского апелляционного суда

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на своем пленарном заседании 21 мая утвердил кандидатуры на должности судей Бакинского апелляционного суда, сообщает Day.Az.

Депутаты обсудили на заседании документ "О назначении судей Бакинского апелляционного суда", в соответствии с которым на должности судей Бакинского апелляционного суда выдвигаются кандидатуры Гамидова Гамида Узеир оглу, Гусейнова Азера Солтангамид оглу, Тагизаде Мирзы Насиб оглу, Бабаева Зеки Баба оглу, Бекташи Саадат Инаят гызы, Акперова Мубариза Досмамед оглу и Ибрагимли Ибрагима Адиль оглу.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят.