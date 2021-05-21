Портал сimerlik.az будет функционировать и в этом году для изучения ситуации на пляжах.

Как передает Day.Az, об этом сказал заведующий отделом Исполнительной власти города Баку Эльмин Иманов.

Он отметил, что граждане, посещающие пляжи, вновь, как и в прошлом году, смогут получить на портале информацию о списке пляжей, их заполнении, местоположении, инфраструктуре и условиях на пляжах и прочую информацию.

Завотделом отметил, что если общая ситуация с пандемией изменится, то предусмотрено допускать на пляжи больше граждан, чем предусмотрено действующими карантинными требованиями.