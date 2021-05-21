Баланс BakıKart можно будет пополнить во всех терминалах MilliÖN

Компания "Komtec", являющаяся оператором платежных терминалов "MilliÖN", совместно с BakıKart, запустила новый проект.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила руководитель отдела обслуживания клиентов компании "Komtec" Ульвия Эфендиева.

По ее словам, в рамках проекта, помимо картоматов "MilliÖN" баланс карт BakıKart можно будет пополнить во всех существующих киосках компании.

"В настоящее время программное обеспечение киосков обновляется для обеспечения доступности этой услуги. Ожидается, что технические работы будут завершены в ближайшее время. Таким образом, помимо 150 картоматов по столице, пополнить баланс BakiKart можно будет и в 1 200 киосках "MilliÖN"", - отметила Ульвия Эфендиева.