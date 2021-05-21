В Азербайджане увеличивается госпошлина за выдачу удостоверения личности моряка
В Азербайджане увеличивается размер государственной пошлины за выдачу и замену удостоверения личности моряка.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в вынесенной сегодня на обсуждение Милли Меджлиса (парламент) поправке в статью 28 закона "О государственной пошлине".
В соответствии с изменением пункт 28.14 закона приводится в новой редакции, согласно которой при выдаче и замене удостоверения личности моряка в течение 10 рабочих дней будет взиматься госпошлина в размере 40 манатов, в течение пяти рабочих дней - 80 манатов, одного рабочего дня - 120 манатов.
Согласно действующему законодательству, госпошлина за выдачу удостоверения личности моряка составляет 30 манатов.
После обсуждений законопроект был принят путем голосования во втором чтении.
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