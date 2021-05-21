"Уже назначена инвалидность более 500 участникам войны".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказала заместитель председателя правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Матанат Мамедова.

Она отметила, что работа в этом направлении продолжается.

М.Мамедова сообщила также, что в последнее время наблюдаются случаи добровольного отказа от инвалидности граждан, которые вылечились или прошли реабилитацию: "Я призываю к этому и других вылечившихся или прошедших реабилитацию граждан, так как при этом им не придется возвращать выплаченные им средства. Наоборот, это приветствуется".