https://news.day.az/society/1344701.html Задержан мужчина, совершивший убийство в Баку месяц назад
Задержан мужчина, совершивший убийство в Баку месяц назад
Задержан человек, убивший жителя Баку.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в отдел полиции Бинагадинского района поступила информация о том, что 10 апреля в больницу с колото-резаными ранами был доставлен житель поселка Баладжары Джавад Аллахвердиев. Аллахвердиев скончался в больнице.
В результате следственных мероприятий был задержан житель Имишлинского района Р.Рахманов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре