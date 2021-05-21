Задержан мужчина, совершивший убийство в Баку месяц назад

Задержан человек, убивший жителя Баку.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в отдел полиции Бинагадинского района поступила информация о том, что 10 апреля в больницу с колото-резаными ранами был доставлен житель поселка Баладжары Джавад Аллахвердиев. Аллахвердиев скончался в больнице.

В результате следственных мероприятий был задержан житель Имишлинского района Р.Рахманов.