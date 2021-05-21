Минобразования распространило заявление в связи с внутришкольным оцениванием.

Как передает Day.Az, заведующий сектором по связям с общественностью министерства Джасарат Валехов сообщил АПА, что во II-XI классах общеобразовательных учреждений будет проведено итоговое оценивание по всем предметам:

"Во II-XI классах общеобразовательных учреждений итоговая оценка по всем предметам будет проводиться преподавателем в очной форме один раз в конце полугодия. Результаты итоговой оценки измеряются по 100-балльной шкале, и в оценке используются такие методы, как тестирование, эссе, работа, творчество и ручная работа, проектирование".

В связи с тем, что внутришкольное оценивание за I полугодие текущего учебного года было организовано в дистанционной форме, было сочтено целесообразным проведение суммативной оценки и в устной форме. Устная форма не предусмотрена во II полугодии для проведения внутришкольного оценивания в очной форме".