https://news.day.az/society/1344832.html Откроется ли бакинское метро 1 июня? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Откроется ли бакинское метро 1 июня? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В связи с проведением "Формулы-1" в Баку на неделю будут закрыты центральные дороги.
Об этом сообщила пресс-секретарь Baku City Circuit Аян Наджаф.
По ее словам, центральные дороги будут закрыты с 31 мая по 8 июня.
Day.Az обратился за комментарием в ЗАО "Бакинский метрополитен" по поводу того, ожидается ли открытие метро для предотвращения пробок на дорогах.
Как сообщил руководитель пресс-службы "Бакинского метрополитена" Бахтияр Мамедов, этот вопрос находится в компетенции Оперативного штаба при Кабинете Министров и решение может быть принято только им.
Фарид Зохрабов
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