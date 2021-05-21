Откроется ли бакинское метро 1 июня?

В связи с проведением "Формулы-1" в Баку на неделю будут закрыты центральные дороги.

Об этом сообщила пресс-секретарь Baku City Circuit Аян Наджаф.

По ее словам, центральные дороги будут закрыты с 31 мая по 8 июня.

Day.Az обратился за комментарием в ЗАО "Бакинский метрополитен" по поводу того, ожидается ли открытие метро для предотвращения пробок на дорогах.

Как сообщил руководитель пресс-службы "Бакинского метрополитена" Бахтияр Мамедов, этот вопрос находится в компетенции Оперативного штаба при Кабинете Министров и решение может быть принято только им.

Фарид Зохрабов