В Азербайджане выявлено еще 406 случаев заражения коронавирусом, 769 человек вылечились, 11 человек скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 331 833 случая заражения коронавирусной инфекцией, 319 271 человек вылечился, 4 839 - скончались, число активных больных составляет 7 773.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 10 009 тестов, а в целом за все время пандемии - 3 435 192.