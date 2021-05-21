https://news.day.az/society/1344843.html В Азербайджане выявлено еще 406 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 406 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 406 случаев заражения коронавирусом, 769 человек вылечились, 11 человек скончались.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 331 833 случая заражения коронавирусной инфекцией, 319 271 человек вылечился, 4 839 - скончались, число активных больных составляет 7 773.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 10 009 тестов, а в целом за все время пандемии - 3 435 192.
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