Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 33 102 человека.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 21 393, вторую дозу получили 11 709 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 1 924 805, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 1 089 886, вторую дозу получили 834 919 человек.