https://news.day.az/society/1344858.html В Гаджигабуле перевернулся автомобиль, много пострадавших
В Гаджигабуле перевернулся автомобиль, много пострадавших
В Гаджигабуле перевернулся автомобиль.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем по территории поселка Атбулаг Гаджигабульского района, перевернулся автомобиль марки "Toyota-Prado".
В результате аварии пострадали 5 человек.
Пострадавшие госпитализированы в Ширванскую городскую больницу.
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