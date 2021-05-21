В Гаджигабуле перевернулся автомобиль,

В Гаджигабуле перевернулся автомобиль.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем по территории поселка Атбулаг Гаджигабульского района, перевернулся автомобиль марки "Toyota-Prado".

В результате аварии пострадали 5 человек.

Пострадавшие госпитализированы в Ширванскую городскую больницу.