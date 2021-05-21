Стали известны ответы экзамена по азербайджанскому языку

20 мая 2021 года Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел тестовый экзамен по предмету "Азербайджанский язык" (как государственный) в рамках выпускного экзамена для учащихся 9 и 11 классов общеобразовательных учреждений, обучающихся на иностранных языках.

Как сообщает Day.Az, результаты экзамена опубликованы на сайте Минобразования сегодня в 17:43.

Участники также могут узнать о результатах экзамена, отправив "рабочий номер" на номер 7727 (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtell).

Из 17987 абитуриентов 396 не пришли на экзамен.

Один результат экзамена был аннулирован за нарушение правил.

При приеме в высшие или средние профессиональные учебные заведения поступающие считаются получившими "приемлемую" оценку, если результат составляет 50 или выше.

Желающие обратиться в апелляционную комиссию по результатам экзамена могут зарегистрироваться, заполнив электронную заявку, которая будет размещена на сайте ГЭЦ 24-25 мая.

Апелляционный процесс состоится 26-27 мая в режиме онлайн (через программу "Zoom" или по телефону).