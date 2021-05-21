В Карабахе установят сейсмостанции

В Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) ведется подготовка к установке в Карабахе сейсмических станций.

Как сообщили в пятницу Trend в центре, об этом сказал его генеральный директор, член-корреспондент НАНА, профессор Гурбан Етирмишли, передает Day.Az.

По его словам, до оккупации Карабаха изучение сейсмики, уточнение геолого-тектонического строения, сейсмостойкости проектов государственной важности и изучение землетрясений были основными направлениями научной деятельности центра.

"До оккупации азербайджанских территорий на них функционировали сейсмостанции Республиканского центра, велись наблюдения за сейсмичностью региона. На основании этой информации были составлены карты сейсмической активности.

В период оккупации армяне разрушили сейсмостанции центра в Кельбаджарском, Джебраильском и Агдамском районах, разграбили сейсмологические и геофизические приборы. Из-за оккупации, длившейся около 30 лет, азербайджанской науке, как и другим сферам, был нанесен серьезный ущерб. На этих территориях сейсмические наблюдения не проводились. В этой связи в Республиканском центре сейсмологической службы начались подготовительные работы к установке в Карабахе сейсмостанций", - сказал Етирмишли.

"В Кельбаджарском, Джебраильском районах, Шуше, Ханкенди и на других освобожденных территориях в ближайшей перспективе планируется установить самые современные сейсмостанции, а также приступить к исследовательским работам. В планы работ центра на 2021 год включены вопросы, связанные с реализацией масштабных сейсмологических и геофизических проектов в Карабахе. Помимо этого, на территории Карабаха есть крупные государственные объекты, водохранилища и электростанции. Республиканский центр сейсмологической службы планирует в ближайшем будущем изучить сейсмостойкость этих объектов", - сказал Етирмишли.