В Шуше предпочтение будет отдаваться экологически чистым видам транспорта

На территории города Шуша предпочтение будет отдаваться экологически чистым транспортным средствам. Перечень запрещенной предпринимательской деятельности на территории города определит структура, определенная соответствующим органом исполнительной власти.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в законопроекте "О городе Шуше - культурной столице Азербайджана".

Согласно проекту, на территории Шуши будет обеспечено создание условий для инфраструктуры, направленной на развитие города, капиталовложений и деятельности инвесторов.

На территории Шуши будет запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, которая может нанести ущерб ее историческим, культурным, научным, эстетическим, рекреационным ценностям, подвергнуть опасности памятники, природный ландшафт и окружающую среду.

При этом организацию транспортной инфраструктуры культурной столицы будет осуществлять соответствующий орган (структура) исполнительной власти.

В городе Шуша предпочтение будет отдаваться экологически чистым автомобилям, их использование будет поощряться. Если движение автотранспорта по существующим дорогам на территории Шуши или на участках дорог, проходящих через защитную зону города, будет представлять угрозу охране памятников, то использование транспортных средств на этих дорогах может быть ограничено или запрещено органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти.