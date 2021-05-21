В Шуше создадут государственный заповедник

В пределах административных границ города Шуша, культурной столицы Азербайджана, будет создан государственный заповедник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в законопроекте "О городе Шуше - культурной столице Азербайджана".

Управление Государственным заповедником будет осуществлять публичное лицо юридического права, которое будет создано при Спецпредставительстве в Шуше.

Это публичное лицо юридического права определит зону охраны на территориях, прилегающих к административным границам города Шуша, имеющих природный ландшафт, социальную, историческую, культурную или экономическую связь с ним, или имеющих значение для защиты, сохранения или развития Государственного заповедника.