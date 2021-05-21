Для охраны и восстановления Госзаповедника в Шуше будет создан фонд

Для охраны и восстановления Государственного заповедника в городе Шуше будет создан фонд.

Это отражено в законопроекте "О городе Шуше - культурной столице Азербайджана", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Государственный заповедник будет финансироваться из государственного бюджета и других источников, не запрещенных законом.

В целях поддержки работ в области охраны, восстановления, реконструкции, изучения и развития Шушинского государственного заповедника органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти, будет создан фонд.

Средства фонда будут формироваться за счет помощи и пожертвований физических и юридических лиц, а также других источников, не запрещенных законом. Порядок формирования и использования средств фонда будет устанавливаться органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти.