https://news.day.az/society/1344909.html Названа дата вакцинирования азербайджанских журналистов второй дозой
Названа дата вакцинирования азербайджанских журналистов второй дозой
В Азербайджане вакцинация журналистов второй дозой будет проведена 31 мая, сообщили в пятницу Trend в Совете печати (СП), передает Day.Az.
В структуре сообщили, что сегодня журналисты, которые были вакцинированы 26 апреля, были проинформированы о том, что вторая доза им будет введена 24 мая.
"Однако по договоренности, достигнутой между Советом печати и TƏBİB, принято решение вакцинировать журналистов второй дозой 31 мая", - сказали в Совете печати.
Отметим, что вакцинация будет проводиться в здании СП.
Напомним, что в Азербайджане процесс вакцинации от коронавируса начался 18 января.
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