Минобразования Азербайджана и British Council подписали годовой план действий

Между Министерством образования Азербайджана и представительством British Council в нашей стране подписан годовой план действий.

Как передает Day.Az, министр образования Эмин Амруллаев встретился с делегацией во главе с министром экспорта Великобритании Грэхэмом Стюартом.

Сообщая о встрече, министр отметил, что Азербайджан и Великобритания обменялись мнениями о сотрудничестве в области образования. Также был подписан годовой план действий между Министерством образования и представительством British Council в нашей стране.