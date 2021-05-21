https://news.day.az/society/1344911.html Минобразования Азербайджана и British Council подписали годовой план действий - ФОТО
Минобразования Азербайджана и British Council подписали годовой план действий - ФОТО
Между Министерством образования Азербайджана и представительством British Council в нашей стране подписан годовой план действий.
Как передает Day.Az, министр образования Эмин Амруллаев встретился с делегацией во главе с министром экспорта Великобритании Грэхэмом Стюартом.
Сообщая о встрече, министр отметил, что Азербайджан и Великобритания обменялись мнениями о сотрудничестве в области образования. Также был подписан годовой план действий между Министерством образования и представительством British Council в нашей стране.
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