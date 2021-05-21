Еще 2 села в Азербайджане обеспечены газом

В селах Дженган и Бешталы Сальянского района завершены работы по газификации, сообщает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Как сообщили в структуре, газ проведен в 89 домов села Дженган и 178 домов села Бешталы.

Также завершена газификация 95 частных домов в селе Пиреббе Нефтчалинского района

Отметим, что во всех этих домах установлены счетчики.