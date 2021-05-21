В Кельбаджаре скончался азербайджанский военнослужащий

На территории Кельбаджарского района в небоевых условиях скончался солдат Шукюров Эльмир Ильхам оглу, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Сообщается, что распространяемая в социальных сетях информация о том, что якобы в Шуше погиб азербайджанский военнослужащий, не соответствуют действительности.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.