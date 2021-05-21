https://news.day.az/society/1344918.html В Кельбаджаре скончался азербайджанский военнослужащий
В Кельбаджаре скончался азербайджанский военнослужащий
На территории Кельбаджарского района в небоевых условиях скончался солдат Шукюров Эльмир Ильхам оглу, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
Сообщается, что распространяемая в социальных сетях информация о том, что якобы в Шуше погиб азербайджанский военнослужащий, не соответствуют действительности.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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