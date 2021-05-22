В Азербайджане названа дата экзаменов в магистратуру

Государственный экзаменационный центр 26 мая проведет вступительный экзамен в магистратуру высших учебных заведений и Национальной Академии Наук Азербайджана (II попытка).

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, приемные экзамены в магистратуру будут проводиться в 7 городах и районах республики - Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Лянкяране.

Экзамен начнется в 11:00 одновременно во всех помещениях и продлится 3 часа.

Прием заявок осуществлялся на сайте с 30 апреля по 8 мая. Для участия в экзамене подали заявки 14694 бакалавра.