https://news.day.az/society/1344986.html Завтра тело Таира Салахова доставят в Баку
Завтра тело Таира Салахова доставят в Баку
"Тело Таира Салахова будет доставлено в Баку завтра".
Об этом АПА сообщила сестра народного художника Зарифа Салахова, передает Day.Az.
Она отметила, что точное время похорон пока не определено.
Таир Салахов будет похоронен на Аллее почетного захоронения.
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