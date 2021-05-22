Завтра тело Таира Салахова доставят в Баку

"Тело Таира Салахова будет доставлено в Баку завтра".

Об этом АПА сообщила сестра народного художника Зарифа Салахова, передает Day.Az.

Она отметила, что точное время похорон пока не определено.

Таир Салахов будет похоронен на Аллее почетного захоронения.