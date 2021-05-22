Оперштаб готовит неожиданное решение, настоящий сюрприз

В ближайшее время будет принято решение об отмене ношения масок. Могут быть и другие неожиданные решения.

Как передает Day.Az, об этом в интервью в программе ARB24 "İş vaxtı" заявил доктор Васиф Исмаил.

"Ожидается, что ситуация в Азербайджане будет относительно стабильной в течение следующих 6-9 месяцев.Продолжается процесс вакцинации. Думаю, что будут смягчения. Отмена ношения масок - наше первое ожидание. Но возможно, что ношение масок сохранится в определенных местах и на улице", - сказал он.