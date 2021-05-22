Обнаружено тело еще одного военнослужащего, пропавшего без вести в Отечественной войне

Обнаружено тело еще одного военнослужащего, без вести пропавшего во время Отечественной войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, обнаружено тело жителя Товузского района Нагиева Парвиза Гюльоглан оглу, который пропал без вести в ходе боев в направлении Муровдага в сентябре 2020 года.

В ИВ Товузского района АПА сообщили, что тело шехида будет доставлено в район сегодня.