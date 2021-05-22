https://news.day.az/society/1345073.html Почему не работают кондиционеры в бакинских автобусах? - отвечает БТА
Почему не работают кондиционеры в бакинских автобусах? - отвечает БТА
Если в ближайшие дни в Баку сохранится жаркая погода, то будет принято решение о включении кондиционеров в маршрутных автобусах столицы.
Об этом сказал Trend глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, передает Day.Az.
"Существуют определенные нормы в связи с работой кондиционеров в общественном транспорте. Если жаркая погода сохранится длительное время, то перевозчикам будет дано поручение о запуске кондиционеров", - отметил Агаев.
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