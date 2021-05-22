В Азербайджане выявлено еще 352 случая заражения коронавирусом, 720 человек вылечились, 12 человек скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 332 235 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 319 991 человек вылечился, 4 851 - скончались, число активных больных составляет 7 393.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведен 10 841 тест, а в целом за все время пандемии - 3 446 033.