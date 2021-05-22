https://news.day.az/society/1345111.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 36 758 человек.
Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 21 393, вторую дозу получили 11 709 человек.
Общее число вакцинированных в стране составляет 1 961 563, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 1 115 044, вторую дозу получили 846 519 человек.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре