Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 36 758 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 21 393, вторую дозу получили 11 709 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 1 961 563, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 1 115 044, вторую дозу получили 846 519 человек.