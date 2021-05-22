В Нахчыване проходит Фестиваль Göycə

В Нахчыванской Автономной Республике проходит традиционный Фестиваль Göycə, названный в честь бренда этого региона Азербайджана - фрукта алычи (сливы) гёйче, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

В Нахчыване сейчас самый разгар сезона гёйчи. В этом году фермеры получили хороший урожай, который уже отправили на продажу в Баку и другие города Азербайджана. Двухдневные мероприятия проходят в историко-архитектурном музейном комплексе "Naxçıvanqala". В рамках фестиваля представлена ярмарка-продажа продукции фермеров и садоводов из Нахчыванского, Шарурского, Бабекского, Джульфинского, Ордубадского, Шахбузского, Садаракского и Кенгерлинского районов. Часть продукции реализуется, другая ушла на создание инсталляций. Также представлены работы народно-прикладного искусства.

Фестиваль проводится с 2016 года.