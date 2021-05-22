https://news.day.az/society/1345151.html В Сумгайыте задержан автохулиган - ВИДЕО
В Сумгайыте задержан автохулиган - ВИДЕО
В Сумгайыте задержан автохулиган
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, Руфат Сарханов был задержан за хулиганство и создание угрозы для других участников дорожного движения.
Сумгайытский городской суд приговорил его к 15 суткам административного ареста. Автохулиган также лишен права управлять автомобилем на 1 год.
Отметим, что постоянные грубые нарушения правил дорожного движения водителем фиксировались камерами видеонаблюдения.
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