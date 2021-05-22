Дорожная полиция начала выписывать штрафы за такие нарушения

В целях предотвращения загрязнения атмосферы вредными газами, выбрасываемыми транспортными средствами, сотрудниками ГУДП Загатальского районного управления полиции были проведены контрольно-профилактические мероприятия на улицах и проспектах с интенсивным движением транспорта в городе.

Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятия было задержано около 60 автомобилей, количество вредных газов, выбрасываемых в атмосферу, было проверено специальными приборами.

Проверка показала, что некоторые из автомобилей выбрасывают в атмосферу больше отходов чем положено. Сотрудники ГАИ провели разъяснительные беседы с владельцами автомобилей и сообщили им, что они должны использовать автомобили после того приведения автомобилей в соответствие со стандартами.

В отношении водителей автомобилей, не соответствующих нормативам, приняты административные меры.