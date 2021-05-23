https://news.day.az/society/1345179.html В Гаджигабуле произошло ДТП - есть погибший
В Гаджигабуле произошло ДТП - есть погибший
В Гаджигабуле произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на участке магистрали Баку-Газах, пролегающем через город Гаджигабул.
Житель Гаджигабула Рамал Ахлиман оглу Гахраманов 1983 года рождения сбит неустановленным автомобилем. Пешеход скончался на месте от полученных травм.
Водитель скрылся с места происшествия. Проводятся оперативные мероприятия по его задержанию.
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