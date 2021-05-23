В Гаджигабуле произошло ДТП

В Гаджигабуле произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на участке магистрали Баку-Газах, пролегающем через город Гаджигабул.

Житель Гаджигабула Рамал Ахлиман оглу Гахраманов 1983 года рождения сбит неустановленным автомобилем. Пешеход скончался на месте от полученных травм.

Водитель скрылся с места происшествия. Проводятся оперативные мероприятия по его задержанию.