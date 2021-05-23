https://news.day.az/society/1345180.html ДТП в Баку - подростка зажало между двумя автомобилями
ДТП в Баку - подростка зажало между двумя автомобилями
В столице произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az, инцидент был зафиксирован в Хатаинском районе.
На проспекте Бабека автомобиль наехал на Кишиева Мухаммеда Гюдрят оглу 2009 года рождения и прижал его к другому автомобилю.
Подросток был доставлен в больницу, врачи диагностировали у него перелом голеностопного сустава правой ноги со смещением.
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