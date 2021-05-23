ДТП в Баку

В столице произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az, инцидент был зафиксирован в Хатаинском районе.

На проспекте Бабека автомобиль наехал на Кишиева Мухаммеда Гюдрят оглу 2009 года рождения и прижал его к другому автомобилю.

Подросток был доставлен в больницу, врачи диагностировали у него перелом голеностопного сустава правой ноги со смещением.